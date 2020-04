Wir singen weiter! OÖN-Kinderliederaktion bis zum Muttertag

Gemeinsam singen als – wissenschaftlich nachweisbarer – Stimmungsaufheller in außergewöhnlichen Zeiten: Seit 19. März bieten die OÖNachrichten und das OÖ. Volksliedwerk ein tägliches Kinder- oder Volkslied auf nachrichten.at/wirbleibendaheim an. Bisher wurde dieser Link bereits mehr als 15.000 Mal aufgerufen, deshalb geht dieses Angebot mit Text und Noten in die Verlängerung: "Wir haben viele positive Reaktionen bekommen, und das gemeinsame Singen soll nicht bloß als Corona-Aktion gesehen werden. Wir bleiben bei den Liedern im niederschwelligen Bereich. Wichtig ist, dass möglichst viele mitmachen", sagt Elisabeth Freundlinger, die Präsidentin des Volksliedwerks. Vorerst bis zum Muttertag am 10. Mai wird die Aktion verlängert.

Einer, der das OÖN-Liederangebot Tag für Tag um 18 Uhr von seinem Wohnzimmer aus hinaus für die Alkovener Nachbarschaft spielt, ist Albert Landertinger, Posaunist beim Bruckner Orchester. "Diese Kinderlieder sind ein für mich liebgewonnener Fixpunkt meiner Fensterkonzerte für die Nachbarschaft", sagt Landertinger, der gern auch auf das reichhaltige Repertoire von Udo Jürgens zurückgreift und seine Darbietungen stets "staatstragend" mit dem "Hoamatland" beendet. (att)

Das tägliche OÖN-Kinder- bzw. Volkslied auf nachrichten.at/wirbleibendaheim. Heute "Kreuzpolka"