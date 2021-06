"Wir sind wie die Rocky Horror Picture Show"

OÖN: Herr Resetarits, mehr als ein Jahr war es den Kunstschaffenden in Österreich Corona-bedingt nicht möglich, eine Bühne zu betreten. Seit Juni 2021 sind Sie nun in diversen Gruppen wieder auf Tour. Wie sehr hat Ihnen das Publikum gefehlt?

Willi Resetarits: Eigentlich ist ja ein Hunger da und deshalb spielt man jetzt auch gleich ganz anders. Bei all den zaghaften Versuchen, die ich nach den Lockdowns schon gemacht habe, habe ich wahrgenommen, dass das Publikum dabei ein ähnliches Gefühl hat wie die Musiker. Da kommt schon eine Stimmung zusammen, die irgendwie neu, also anders ist, ich möchte sagen, intensiver.

Sie spielen in mehreren Formationen. Gibt es innerhalb der einzelnen Gruppen gefühlsmäßig eine, die als Nachfolgeband der legendären Chefpartie, die ja den „Ostbahn Kurti“ über Jahrzehnte begleitet hat, zu sehen ist, handelt es sich dabei möglicherweise um den „Stubnblues“, mit dem Sie am 3. Juli in Linz gastieren?

Eine Nachfolgegruppe kann es natürlich keine geben, weil der „Kurtl“ ja grundsätzlich aufgehört hat. Jedoch, wenn der Druck der Petitionen von Seiten der „Kurtologinnen“ und „Kurtologen“ zu groß wird, das geschieht vielleicht alle ein bis zwei Jahre, treten wir auch wieder auf. Wir müssen dann große Konzertgelände mieten, damit alle Platz haben. Der Stubnblues ist damit nicht zu vergleichen. Jetzt leiste ich es mir eben mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen zu spielen was mir gefällt. Wichtig dabei ist also, dass ich die Menschen, mit denen ich spiele, wahnsinnig gerne habe und da entstehen dann schon ganz schön tolle Ensembles.

Jetzt das Interview in voller Länge im OÖN-Podcast anhören:

Der Stubnblues vereint die Musikstile Volksmusik, Rhytm and Blues, Funk, Soul, Samba …

A-cappella-Gesang, kroatische Musik und Jazz. Wir Musiker freuen uns so, wenn wir uns wiedersehen, da ist schon halb gespielt.

„Halb gespielt“ kling gut, worauf dürfen wir uns beim FrischLuft-Konzert am Posthof-Gelände freuen?

Es ist ein neues Programm. Wir haben ja Dauergäste, so kann man das glaube ich korrekt sagen, die immer wieder kommen und auch wieder neue Nummern hören wollen. Bei uns ist es ein wenig wie bei der Rocky Horror Picture Show, in die auch mehrfach gegangen wird. Wir bringen auch neue Covers, von Van Morrison natürlich, der gehört zum „Stubnblues“, denn bevor wir der „Stubnblues“ waren, haben wir bereits gemeinsam ein Van Morrison-Tribute-Programm gespielt. Das war sehr schön. Wenn sich eine Band neu zusammenfindet, findet sie sich oft über gemeinsame Lieder. Wir haben uns auch zuerst bei Van Morrison gefunden und dann mit eigenen Sachen weitergemacht. Vielleicht spielen wir in Linz mit „Fast Train“ auch ein neues Van Morrison-Cover. Aber mit Sicherheit sind vollkommen neue Songs, also Eigenkompositionen, im Programm.

Songs, die am nächsten „Stubenblues“-Album drauf sein werden, werden also bei den aktuellen Konzerten schon einmal ausprobiert?

Ausprobiert oder besser welturaufgeführt, wie man es eben sehen möchte. Wir präsentieren die neuen Songs bei den jeweiligen Konzerten natürlich so, als ob wir sie tatsächlich zum ersten Mal spielen würden. Wenn wir dann nach Linz kommen, sagen wir also „Welturaufführung in Linz“ und so weiter.

Darf die eine oder andere Song-Perle bereits verraten werden, die auf dem neuen Album drauf sein wird?

Es gibt neue H. C. Artmann-Vertonungen. Es werden also auf dem Album nur eigene Werke drauf sein, mit Texten von anderen, zum Beispiel Artmann.

Gerade haben Sie H. C. Artmann erwähnt, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Warum wählen Sie gerade von diesem Autor immer wieder Texte aus, um sie zu vertonen?

Du kannst die gesammelten Werke von H. C. Artmann hernehmen, entweder die auf ganz dünnem Papier gedruckte Lyrik, aber auch die gesammelte Prosa und dann wie beim sogenannten Bibelstechen irgendein Artmann-Buch auswählen, irgendwo aufschlagen und du hast Gewinn davon. Ich bin ein Verehrer oder sagen wir einmal so: Ich habe die Kirche zum heiligen Artmann gegründet und bin dort selbst Kaplan.

Anfang Juni 2021 haben Sie mit der Formation „Molden-Resetarits-Soyka-Wirth“ das neue Album „Schdean“, auf Hochdeutsch „Stern“, präsentiert. In den Liedern behandelt ihr hauptsächlich das Thema Freiheit und singt von Alltagsbeobachtungen oder Altersweisheiten. Warum sind Ihnen Geschichten rund um sogenannte „kleine Leute“ so wichtig?

Ganz einfach, weil ich von dorther komme und weil ich blöd wäre, das zu vergessen. Ich kenne Menschen, die zu etwas gekommen sind und dann glauben, etwas Besseres zu sein. Früher hat man zu einem Adeligen aufgeschaut oder gesagt, „der hat aber viel geerbt“. Mein Vater hat viel gearbeitet, das ist eine Leistung. Beim Erben hingegen muss man nicht viel leisten. Mein Vater hat von klein auf viel mit den Händen gearbeitet und viele Abendkurse gemacht. Daher ist er auch früh gestorben, weil er so abgearbeitet war. Mein Sentiment gilt diesen Menschen. Ich stehe zu meiner Herkunft. Pfeifen wir doch auf den Adel. Ich kenne zwar viele Menschen, die in ein adeliges Haus hineingeboren wurden, da sind auch gerade Leute darunter und ich verstehe mich gut mit ihnen, aber ich bewundere Menschen wie meinen Vater, der sich von unten hinaufgearbeitet hat.

Zur Person

Willi Resetarits (73) machte in den 1970er Jahren als Mitglied der Politband „Schmetterlinge“ (Proletenpassion) erstmals auf sich aufmerksam. Mitte der 1980er Jahre schlüpfte Resetarits dann in die Rolle des „Ostbahn Kurti“. Nach dem Tod des „Ostbahn Kurti“-Erfinders, genannt Trainer, Günter Brödl (2000), erfand sich Resetarits neu und gründete mehrere Ensembles, darunter den „Stubnblues“. Neben seiner Tätigkeit als Musiker ist der Burgenlandkroate auch politisch engagiert und Mitbegründer der Organisationen „Asyl in Not“ und „SOS Mitmensch“. Resetarits gründete auch das Integrationshaus Wien, bei dem er Ehrenvorsitzender ist. Der Schauspieler und Kabarettist Lukas Resetarits und der Journalist und Moderator Peter Resetarits sind Brüder von Willi Resetarits.