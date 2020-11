"Ich hab’ es kommen sehen. Aber schade, dass alles so abgewürgt wird, weil wir uns beim Publikum mit gut funktionierenden Präventionskonzepten viel Vertrauen aufgebaut hatten", sagt Landestheater-Intendant Hermann Schneider. Und weiter: "Froh bin ich, dass wir – anders als im Frühjahr – wenigstens proben dürfen." Das Landestheater "fädelt sich ab morgen aus und am 1. Dezember in eine vorgespurte Disposition wieder ein". Die ausgefallenen Premieren würden im Dezember nachgeholt.