"Wir sind jetzt noch immer nicht viel klüger als zu Beginn der Krise. Wir warten." So umreißt Rudi Müllehner, Chef der "Tribüne Linz", die Situation – und spricht damit vielen in der Kulturbranche aus dem Herzen. Seit 10. März ist das 115 Sitzplätze fassende Theater geschlossen. Es wird nicht vor Herbst öffnen – auch wenn ab 29. Mai Veranstaltungen bis zu 100 Personen erlaubt sind. Doch die genauen Regeln werden erst am 25. Mai bekannt gegeben.