"Wir hatten so viele Gäste wie noch nie"

Am Samstagabend lief das Team des Festivals "Der neue Heimatfilm" (HFF) zur Höchstform auf. Ob der Sturmfront, die schneller als erwartet auf Freistadt zurollte, hieß es, die Spielstätte der Preisgala zu verlegen – zwei Mal in kürzester Zeit. Wegen des Wetters peilte man statt einer Freiluft-Zeremonie erst den Salzhof an, musste dann wegen plötzlicher technischer Hindernisse doch ins Kino wechseln.