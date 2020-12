"Wir sehen uns bei der Silvestergala am 27. Dezember", verhieß die Homepage des Musiksommers Bad Schallerbach bis vor Kurzem. "Wir haben gehofft bis zuletzt", sagt Intendant Peter Gillmayr. Bis die Regierung am Mittwoch den bis 6. Jänner verlängerten Kultur-Lockdown verkündet hat. Nun ist auch das Neujahrskonzert am 10. Jänner, das er dirigiert hätte, abgesagt. Er rechne mit März für einen Kulturneustart, sagt Gillmayr im OÖN-Gespräch.