Der Linzer Schauspieldirektor Stephan Suschke inszeniert erstmals Thomas Bernhard. Seine Premiere des 1986 in Salzburg uraufgeführten Stücks "Ritter, Dene, Voss", das die Namen der drei Burgschauspieler Ilse Ritter, Kirsten Dene und Gert Voss im Titel trägt und an die Familiengeschichte des Philosophen Ludwig Wittgenstein angelehnt ist, steigt am Donnerstag im Schauspielhaus.