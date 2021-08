Ulrike Beimpold ist als vielseitige Schauspielerin bekannt, in der TV-Show "Was gibt es Neues" versucht die 57-Jährige regelmäßig mit Kabarettkollegen gewitzte Fragen humorvoll zu beantworten. Am kommenden Dienstag ist sie mit Schauspielkollegin Petra Morzé und Kolumnistin Angelika Hager als "Polly Adlers Nymphen in Not" um 19.30 Uhr in Bad Schallerbach zu Gast.