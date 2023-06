"Wir feiern 95 Jahre Kunstschaffen"

Dass Menschen über 95 Jahre hinweg immer wieder gemalt, gezeichnet, Skulpturen gemacht haben. Dass dieses Kunstschaffen und Künstlerinsein so zentral und wesentlich ist für unsere Gesellschaft", das wolle man feiern, sagt Heidi Zednik, Obfrau des Kunstforums Salzkammergut, das ein besonderes Jubiläum begeht: Der 1928 als Künstlergilde Salzkammergut gegründete Verein mit aktuell 64 Mitgliedern feiert sein 95-jähriges Bestehen und damit knapp ein Jahrhundert kreatives Schaffen. Worum uns letzeres reicher macht? "Vielleicht ist es Ironie, eine Wahrheit, ein Genauer-Hinschauen oder einfach ein anderer Fokus, der geteilt wird", zum Beispiel in den Arbeiten der Mitglieder in der Jubiläumsausstellung "Das Fest", die am 2. Juli um 11 Uhr in den K-Hof Museen in der Kammerhofgasse 8 in Gmunden eröffnet wird. Angelika Doppelbauer blickt zu diesem Anlass auf die Geschichte des Vereins zurück, der 2008 von Künstlergilde in Kunstforum Salzkammergut umbenannt wurde, "damit es eher einen zeitgenössischen Bezug hat". Dem Kunstforum Salzkammergut zu verdanken sind regelmäßige Ausstellungen in der Kammerhofgalerie der K-Hof Museen und weitere gemeinsame Projekte. Enge Partner sind unter anderem die Galerie Forum Wels und der Linzer Kunstsalon.

Lebenshilfe-Kooperation

Eine besondere Kooperation verbindet das Kunstforum Salzkammergut mit der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe Gmunden in der Galerie am Rinnholzplatz 8. "Wir haben Künstlerinnen der Lebenshilfe als Mitglieder aufgenommen, die bei Ausstellungen mitmachen und auch die Öffnungszeiten der Galerie betreuen."

In Gmunden aufgewachsen, ist Heidi Zednik nach vielen künstlerisch kreativen Jahren in den USA aus familiären Gründen 2012 wieder an den Traunsee zurückgekehrt. "Ich habe schon öfter versucht, nicht Künstlerin zu sein, und das war nicht gut", erzählt sie von ihrer Leidenschaft. "Wir gehen nie in Pension, das ist das Schöne. Auch wenn wir vielleicht keine Pension bekommen."

Die Kunst ist unerschöpflich, ein ewiger Wandel. Was auch für das Vorstands-Trio des Kunstforums Salzkammergut gilt, das nach umtriebigen Jahren nun auf der Suche nach Nachfolgenden ist, um die gemeinsame Mission weiterzutragen: die Einladung an alle, "das Hier und Jetzt zu reflektieren".

Heidi Zednik, Obfrau des

Kunstforums Salzkammergut

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper