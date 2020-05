In der Kulturszene brodelt es. So ließ Kabarettaltmeister Lukas Resetarits in einem Wutvideo auf Facebook seinem Ärger über Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) freien Lauf und sprach damit vielen Künstlerkollegen aus der Seele. "Schwarze Aussichten für alle Kulturschaffenden", sagte Resetarits im Video in Richtung Lunacek. Er kritisierte besonders die nach wie vor strengen Corona-Regeln für Veranstaltungen.