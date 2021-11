In die Welt der Kuriositätenshows entführte am Montagabend das Duo "Cie. Freaks und Fremde" mit seiner "Freakshow – The Best In Town" beim Figurentheaterfestival in Wels. Und die Show hielt, was der Titel versprach: Zu sehen gab es ein wahres Arsenal an absonderlichen Figuren – tanzende Zwergin und General Riesenhirn, ein Fisch mit zwei Beinen, ein Werwolf, der seines besten Stücks verlustig ging.