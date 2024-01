Elias Hirschls Roman "Content": Willkommen in der schönen neuen ChatGPT-Welt

Elias Hirschl lebt in Wien und wird heuer 30 Jahre. (Hilzensauer/Zsolnay)

"Dass wir ersetzt werden, sagt Marta schon seit dem Tag, an dem ich bei ‚Smile Smile‘ angefangen habe. Sie sagt es mit so einer Häufigkeit und Hartnäckigkeit, dass ich mir sicher bin, sie sehnt nichts mehr herbei, als endlich ersetzt zu werden." Es ist eine durch und durch dystopische Welt, in die Elias Hirschl seine Leser im neuen Roman "Content" versetzt. Die namenlose Ich-Erzählerin und ihre Kolleginnen Marta und Karin sind Arbeiterinnen der Contentfarm "Smile Smile". Sie erstellen Videos,