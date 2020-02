Fliege, Anzug, strenger Scheitel: Mit seinem extravaganten Stil holt Max Raabe die Songs der 1920er-Jahre in die 2020er – und wurde berühmt. Der 57-jährige Deutsche entdeckte als Kind per Zufall seine Faszination für dieses Jahrzehnt: Mit 13 fand er in der Plattensammlung seiner Eltern eine Schellack – dann war’s um ihn geschehen.