William Shatner fliegt jetzt wirklich in den Weltraum

Der 90-Jährige wird am 12. Oktober beim nächsten Flug des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos mit an Bord sein. Shatner wird damit der älteste Mensch, der jemals in den Weltraum geflogen ist. "Ich nutze jetzt die Gelegenheit, ihn selbst zu sehen. Was für ein Wunder", freut sich der kanadische Schauspieler, der ab 1966 in der Kult-Serie "Star Trek" Captain James T. Kirk verkörperte.

Unternehmensgründer Bezos höchstpersönlich war beim ersten bemannten Flug von Blue Origin im Juli ins All geflogen. Der gesamte Flug dauert nur rund elf Minuten.