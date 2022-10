Willemer-Preis geht 2022 an Christina Krämer

Die 31-jährige Medienkünstlerin wurde in Kasachstan geboren und lebt in Wien. Sie überzeugte die Jury mit ihrer 30-minütigen Videoinstallation "Pampa", in der Krämer private Wohnräume und die hier kulminierenden soziokulturellen Herausforderungen in Zeiten der Pandemie darstellt. Dabei geht es der Künstlerin vor allem um die Ausbeutung von Körper und Geist in einer neoliberalen Leistungs- und Produktionsgesellschaft: "Im Zentrum meiner Arbeiten stehen das Gefühl der Isolation und Überforderung und das starke Bedürfnis nach Ruhe, das ich bei mir selbst und den Menschen um mich herum beobachtet habe", sagt Christina Krämer.

3600 Euro Dotation

Der mit 3600 Euro dotierte Willemer-Preis versteht sich als Anerkennung qualitativ hochwertiger Arbeiten von Künstlerinnen. Er wurde gestern im Ars Electronica Center verliehen.