Will Smith postete emotionales Entschuldigungsvideo

In einem emotionalen YouTube-Post sprach Smith darüber, warum er sich nicht bei Rock entschuldigte, als dieser den Preis für den besten Schauspieler für seine Arbeit in "King Richard" entgegennahm, kurz nachdem er die Bühne gestürmt und den Komiker geohrfeigt hatte, weil er zuvor einen Witz über den Kurzhaarschnitt seiner Frau Jada Pinkett Smith gemacht hatte.

"Es ist alles sehr verworren", sagt Smith. "Ich habe Chris kontaktiert und die Nachricht, die zurückkam, war, dass er noch nicht bereit ist, zu reden, und wenn er es ist, wird er sich melden."

Smith bekräftigte noch einmal, dass ihm sein Verhalten leid tue, und nannte es "inakzeptabel". Der Schauspieler sagte, er habe deswegen so heftig reagiert, weil Rocks Witz sich auf den Haarausfall bezog, unter dem Pinkett Smith wegen ihrer Alopezie leidet. Dieses Problem hat Pinkett Smith in der Vergangenheit bereits öffentlich angesprochen.

"Es gibt keinen Teil von mir, der denkt, dass das die richtige Art war, sich in diesem Moment zu verhalten", sagt Smith, der in dem Video an einigen Stellen tief seufzt und mit den Tränen zu kämpfen scheint. "Es gibt keinen Teil von mir, der denkt, dass das die optimale Art und Weise ist, mit einem Gefühl von Respektlosigkeit oder Beleidigungen umzugehen".

Smith ging auch auf die Frage ein, ob Pinkett Smith, die vor der Kamera mit den Augen rollte, als Rock ihren Buzzcut mit dem von Demi Moore in "G.I. Jane" verglich, ihn aufgefordert habe, die Bühne zu stürmen. Der Schauspieler sagte, seine Frau habe nichts gesagt, was ihn dazu angestachelt hätte, Rock anzugreifen.

Die Ohrfeige: 2022 mischt Will Smith die Oscar-Verleihung mit einer Ohrfeige und Tränen auf. Zuerst watscht der nominierte Schauspieler auf der Bühne den Komiker Chris Rock ab, nachdem dieser einen Witz über Smiths Frau gemacht hatte. Während der Dankesrede - Smith wird als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet - folgt eine tränenreiche Entschuldigung. Bild: (APA/AFP/ROBYN BECK)

"Ich habe meine eigene Entscheidung getroffen, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aufgrund meiner Geschichte mit Chris", sagt Smith. "Jada hatte nichts damit zu tun. Es tut mir leid, Babe. Ich möchte mich bei meinen Kindern und meiner Familie entschuldigen für den Druck, den ich auf uns alle ausgeübt habe."

Es gab Spekulationen, dass Smith sich in einem Interview mit einer hochkarätigen Journalistin wie Oprah Winfrey über die Folgen der Ohrfeige äußern würde, aber stattdessen hat sich der Schauspieler dafür entschieden, die sozialen Medien zu nutzen, um sich direkt an seine Fans zu wenden. Nach der Ohrfeige trat Smith aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, der Organisation, die hinter der Oscar-Verleihung steht, aus und gab Erklärungen der Reue ab, hat sich aber ansonsten zurückgehalten.

Chris Rock brach sein Schweigen erst kürzlich, am 24. Juli, während einer Standup-Show in New Jersey. "Jeder, der sagt, dass Worte weh tun, hat noch nie einen Schlag ins Gesicht bekommen", scherzte Rock laut US Weekly. Er sagte weiter, dass er kein "Opfer" sei und scherzte: "Ja, das hat weh getan, du Arschloch. Aber ich habe die Scheiße abgeschüttelt und bin am nächsten Tag zur Arbeit gegangen ... Ich gehe nicht ins Krankenhaus für einen Papierschnitt.