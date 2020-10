Anfang der 90er genoss Tom Petty mit "Into the Great Wide Open" den größten kommerziellen Erfolg seiner Karriere. Hinter der strahlenden Kulisse ging das Leben des Mannes aus Florida aber rasant den Bach runter: Seine Ehe lag in Trümmern, mit der Plattenfirma war er ebenso zerstritten wie mit Teilen seiner Band The Heartbreakers. Am Tiefpunkt kam Petty während eines US-Inlandsflugs durch Zufall neben Produzent Rick Rubin zu sitzen – die Wende!