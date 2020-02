Wilder Ritt in 80 Tagen um die Welt für alle ab fünf

Selbst Vater zweier Töchter (3, 5), inszeniert er – nach Erfolgen u. a. im Theater Phönix – erstmals für die von Andreas Baumgartner geleitete Linzer Spielstätte.

Als Phileas Fogg wird Matthias Hacker zum Weltenbummler unter ewigem Zeitdruck, dem Katharina Schraml als Passepartout zu Diensten steht. Simone Neumayr hat zehn Rollen zu meistern. Herzstück des Bühnenbilds von Ausstatterin Natascha Wöss ist eine riesige Zauber-Reisetasche, die sich in Kutsche, Heißluftballon wie Schiff für die Reisenden verwandelt. Mit seiner Musik, einem "orchestralen Soundtrack wie im Kino", so Karl Lindner, verbeugt sich der Komponist und Pianist, der nebenbei auch dem Publikum im Landestheater die Wege weist, vor klassischer Filmmusik und Musical der 60er Jahre. In den Songtexten schimmert auch Geschichtswissen durch. (kasch)

Info: Die Februartermine sind ausverkauft, Karten ab März für 11., 12., 16. 3., je 19.30 Uhr; 14. 3., 14 Uhr, und im April, 0732 / 60 52 55, www.theater-des-kindes.at