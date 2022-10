"Wiener Zeitung": Weitere Debatte um Zukunft

Der Redaktionsbeirat äußerte sich in einer Mail an Eigentümer und Geschäftsführung entsetzt, dass "die Tageszeitung per Anfang nächsten Jahres offiziell nicht mehr existiert". Diese Auskunft hätten Abo-Interessenten am Telefon erhalten.

Geschäftsführer Martin Fleischhacker betonte indessen, ihm selbst sei noch kein Zeitpunkt bekannt, an dem sich das Medium verändern werde (die "Wiener Zeitung" soll zehnmal jährlich erscheinen sowie als Onlineplattform geführt werden). Sie werde "leichtfertig zu Grabe getragen", kritisierten etwa der Österreichische Schriftsteller/innenverband, die Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung und der Österreichische PEN-Club.