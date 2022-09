Wiener Volksoper: "Die Dubarry" im Comedy-Format

Das zeigten auch die Reaktionen im Publikum, das einerseits den gewagten Schritt nach vorne bejubelte und andererseits das Fehlen jeglichen wienerischen Charmes mit heftigen Buhrufen quittierte.

Regisseur Jan Philipp Gloger entblößte die Operette rund um Comtesse Dubarry, der Mätresse Ludwigs XV., bis auf ihren Kern und transferierte das Wenige in die heutige Zeit historischen Denkens. Obwohl sich die Geschichte von Dubarrys Aufstieg weidlich ausschlachten lässt, entstand kein sozialkritisches Stück, was alleine wegen der konservativen, wenn auch effektvoll geschmackvollen Ausstattung (Bühne: Christof Hetzer, Kostüme: Sibylle Wallum) gar nicht anders möglich war. Ziel war, das Unterhaltungstheater des 19. Jahrhunderts in comedygeschwängerte Bahnen unserer Zeit zu lenken. Dafür sorgte Harald Schmidt, der zwar offiziell als Ludwig XV. auftrat, aber Harald Schmidt sein musste und durfte und die erste Begegnung mit der Dubarry zur Late Night Show auflaufen ließ. Die Musik stand eher untermalend an zweiter Stelle, obgleich Kai Tietje mit dem fein disponierten Volksopern-Orchester deftig-berlinerischen Schwung in das einst wienerische Stück brachte.

Annette Dasch war die ideale Dubarry, vor allem, weil sie zu jedem Schmäh inklusive Harald-Schmidt-Show-Seelenstriptease bereit war. Das tröstete über die längst angeschlagene Stimme hinweg. Lucian Krasznec legte die Rolle des Malers René beinahe in Reminiszenz vergangener Operettentenöre an – das aber mit Sicherheit und metallisch tenoralem Glanz. Und Harald Schmidt war Harald Schmidt – nicht mehr, nicht weniger. (wruss)