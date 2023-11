Wiener Musikproduzent David Bronner überraschend gestorben

Das berichteten am Freitagabend mehrere Medien. Bronner arbeitete unter anderem mit der Kultband Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV) und den Musikern Hubert von Goisern sowie Lemo zusammen. Er produzierte zudem den siegreichen "Eurovision Song Contest"-Titel "Rise Like A Phoenix" von Conchita Wurst aus dem Jahr 2014.Wien. Bronner, geboren 1965 in Wien, war Sohn des Komponisten, Schriftstellers und Kabarettisten Gerhard Bronner (1922-2007) sowie Halbbruder von "Standard"-Herausgeber Oscar Bronner.

Er war auch als Keyboarder tätig, etwa von 1995 bis 1998 bei der EAV als Nachfolger von Nino Holm. Beim Titel "Irgendwas mit Dreißig" von Lemo, Gewinner der Best-Sound-Auszeichnung bei den diesjährigen "Amadeus Awards", zeichnete Bronner für das Recording, Mix sowie künstlerische Produktion mitverantwortlich.

