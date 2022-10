Wiener Klassik von ihrer kuriosen Seite

Es ist nicht immer alles klassisch, was in der Epoche der so genannten Wiener Klassik entstanden ist, aber durchaus unterhaltsam. Auf dem Programm des Concilium musicum Wien standen am Mittwoch im Brucknerhaus Werke, die einem Kuriositätenkabinett entsprungen sein könnten und doch nichts anderes darstellen als die lebendige Musikwelt abseits der hehren Pfade von Symphonie und Sonate. Christoph Angerer führte mit seinen Mitstreitern durch die Welt des späten 18. Jahrhunderts, wo an den Höfen gerne Außergewöhnliches serviert wurde.

So pendelte Maultrommler Albin Paulus beim Konzert in Es-Dur von Johann Georg Albrechtsberger gekonnt zwischen ernsthafter Kunst und augenzwinkernder Unterhaltung. Ebenso tat er das bei der Pastorella für Geißbock, Streicher und Cembalo von Georg Wilhelm Weißmann. Keine Tierquälerei, nur posthumes Verwerten von Fell und Haut für den Bau einer Sackpfeife.

Das Konzert für sechs Pauken und Orchester des aus Böhmen eingeösterreicherten Jiri Drueck zeigt, wie viel man mit sechs Pauken und somit auch nur sechs Tönen anstellen kann. Brillanter Solist war Bernhard Winkler. Davor noch ein adelig kurioses Instrument, das Haydns Dienstherr Nikolaus I. von Esterhazy leidenschaftlich gespielt hat. Und so blieb dem folgsamen Diener nichts anders übrig, als nicht weniger 123 Baryton-Trios zu komponieren. Das Divertimento für Baryton, Violine und Cello erklang vor dem lauten Paukenwirbel als leise Kuriosität, gekonnt interpretiert von Verena Kronseder, Paul Angerer und Ute Groh.

Fazit: Ein gelungener Querschnitt durch das Kuriositätenkabinett der Musik des 18. Jahrhunderts