Wiener Dirigent Gerhard Track (87) verstorben

Von 1989 bis 1999 leitete der gebürtige Wiener das Konservatorium der Stadt Wien, die heutige Musik und Kunst Privatuniversität (MUK), von 1990 bis 2003 den Wiener Männergesangsverein.

Der am 17. September 1934 geborene Track, selbst von 1942 bis 1948 Wiener Sängerknabe, leitete als bisher jüngster Kapellmeister des berühmten Knabenchores von 1953 bis 1958 einen der Sängerknaben-Reisechöre und begann so seine Karriere. 1958 wurde der Musiker an die St. John’s University in Minnesota berufen. Von 1965 bis 1969 war er Dirigent und Musikdirektor des "Metropolitan Youth Symphony Orchestra of Minneapolis", anschließend übernahm er in Pueblo im US-Bundesstaat Colorado die Leitung des dortigen Symphonieorchesters. Mit seinen Ensembles unternahm Track ausgedehnte Konzertreisen und machte sich als Gastdirigent in den USA, Kanada und Europa einen Namen.

Leiter des Konservatoriums

Im Herbst 1986 kehrte Gerhard Track nach Wien zurück, wo er bis 1996 die Leitung der Chorvereinigung "Jung-Wien" übernahm und mit seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst (bis 1989) sowie am Konservatorium der Stadt Wien begann, dem er von 1989 bis 1999 auch als Direktor vorstand.

Track trat auch als Komponist von E-Musik (Orchesterwerke, Chor-Kompositionen, Lieder und Messen) in Erscheinung. 1988 bis 1992 war er Präsident des Österreichischen Komponistenbundes. Der Musiker wurde mit dem Goldenen Verdienstzeichen ausgezeichnet.