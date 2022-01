"Wiener Blut" im Brucknerhaus für viele Helfer mit Herzblut in der Krise

Viel Herzblut ist in die Aufführung von Johann Strauß’ Operette "Wiener Blut" im Linzer Brucknerhaus geflossen, die zahlreiche Besucher am Silvesterabend in der semikonzertanten Inszenierung von Susanne Sommer mit dem Johann Strauß Ensemble unter Guido Mancusi ins neue Jahr begleitet hat. Mit einer weiteren, bereits ausverkauften Aufführung am 5. Jänner haben das Brucknerhaus und sein künstlerischer Leiter Dietmar Kerschbaum gemeinsam mit der Sektkellerei Schlumberger großzügig die von den OÖNachrichten initiierte "Tombola der Wertschätzung" unterstützt, an der im Dezember rund 6000 Pflegekräfte aus Oberösterreichs Spitälern teilgenommen haben. "Sie sind die wahren Helden in dieser Pandemie, all die Frauen und Männer, die sich in den Spitälern unter schwierigsten Bedingungen darum bemühen, allen Patienten – jenen, die an Covid erkrankt sind, wie auch allen anderen – die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen und um deren Leben kämpfen", verneigt sich Kerschbaum vor dem medizinischen Personal, unter dem am 15. Dezember 2000 Gewinner ausgelost wurden.

Verheiratete Filous

Der Brucknerhausherr ist diesmal selbst auf der Bühne zu erleben: als Balduin Graf Zedlau, der es mit der Treue gegenüber seiner Frau Gabriele nicht ganz so genau nimmt. Die Operette begleitet den Tenor schon seit jungen Jahren. Sein Debüt an der Wiener Volksoper gab er 1999 mit 29 Jahren als damals jüngster Graf von Eisenstein in der Geschichte des Hauses. In die Rolle der Schürzenjäger schlüpft er mit augenzwinkernder Wonne: "Obwohl man verheiratet ist, darf man auf der Bühne den Filou raushängen und ganz offiziell flirten. Das hat, wenn man in einer Beziehung steht, einen unglaublichen Reiz. Man darf auf der Bühne fremdgehen und wird danach auch noch von der eigenen Frau beklatscht", erzählt der Burgenländer, der die leichte Muse nicht auf die leichte Schulter nimmt. "Für Aufführende gehört die Operette zum Schwierigsten", sie erfordere "große Disziplin und Gewissenhaftigkeit. Man muss die Balance zwischen Gesang und Dialog beherrschen. Außerdem verlangt die Operette Charme, Eleganz sowie tänzerisches Geschick. Vor allem aber: Man muss über sich selbst lachen können. Wer das nicht kann, ist in der Operette fehl am Platz." Das Genre selbst ist für ihn "ein Stück Österreich. Ich bin stolz darauf, dass wir sie haben." "Wiener Blut" ist nur einer von vielen musikalischen Höhepunkten, mit denen das Brucknerhaus ins neue Jahr startet – unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen (im Mittleren Saal gilt die 2G-Regel, im Großen Saal 2G+).

Jahresauftakt im Brucknerhaus

Heute und morgen lockt als Gastveranstaltung "Die Nacht der Musicals". "Von der freien Phantasie" erzählt das erste Konzert der Reihe "Orgelmusik zur Teatime" der Saison 2021/22 mit Organist Johannes Ebenbauer (9. Jänner).

Zu Kammermusik mit Klavier, Posaune und Klarinette lädt ein "Russischer Dienstag" (10. 1.). Johann Sebastian Bach und seinen Söhnen widmen sich Emmanuel Pahud (Querflöte) und Mahan Esfahani (Cembalo) am 11. Jänner. In die Romantik tauchen – mit Werken aus dem Freundeskreis von Clara und Robert Schumann – der Salzburger Geiger und Bratschist Benjamin Herzl und Pianist Ingmar Lazar ein (17. 1).