Wien-Museum-Chef: "Natürlich bin ich ein echter Wiener"

Der Standort des Wien Museums zwischen Karlskirche und Musikverein ist prominent und gut erreichbar. Und doch galt es stets ein bisschen als Stiefkind in der Museenlandschaft. Alt, eng, nicht so aufregend wie etwa das Naturhistorische, nicht so wertvoll bestückt wie das Kunsthistorische. Drei Jahre wurde das Haus komplett umgebaut, seit vorigem Dezember hat es wieder geöffnet – und bietet mit 12.000 m2 fast doppelt so viel Platz wie früher.