Wiegensee in Vorarlberg ist "schönster Platz Österreichs"

Der zweite Platz ging an das Gschnitztal in Tirol, Platz drei holte das Handwerkerdörfl Pichla in der Steiermark. Damit gewann Vorarlberg nach 2015, 2017 und 2019 schon zum vierten Mal. Die Steiermark gewann zweimal (2014, 2020), Tirol (2016) und Oberösterreich (2018) jeweils einmal.

Insgesamt 27 Plätze standen zur Vorauswahl, drei aus jedem Bundesland. Die neun Landessieger traten - traditionell am Nationalfeiertag - im großen Finale an.

Moderiert wurde die Show von Armin Assinger und Barbara Karlich. Die Länderkandidaten wurden in gewohnter Manier jeweils von einem "Bundesland heute"-Moderator oder einer -Moderatorin sowie Prominenten beworben. Aus Oberösterreich waren die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner und Moderatorin Jutta Mocuba vertreten.

Gerlinde Kaltenbrunner und Jutta Mocuba Bild: Roman Zach-Kiesling

Vorarlberger Siegerinnen: Lisbeth Bischoff und Kerstin Polzer Bild: Roman Zach-Kiesling

Schiederweiher gewann 2018

Die bisherigen Gewinner sind das steirische Tragöß (2014), der Formarinsee und die Rote Wand in Vorarlberg (2015), das Tiroler Kaisertal (2016), der Vorarlberger Körbersee (2017), der Schiederweiher in Oberösterreich (2018), der Lünersee in Vorarlberg (2019) und im Vorjahr eben die Strutz-Mühle in der Steiermark.

Alle diesjährigen Finalisten: