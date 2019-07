Wieder mehr Hippiekultur, das wäre nett

Harald Zuschrader (75) ist Gründungsmitglied der Linzer Band Eela Craig, die seit 1970 mit progressiver Rockmusik überregional auffiel. Kritiker verglichen die Formation um den Pianisten Hubert Bognermayr († 1999) mit Musikgrößen wie Colosseum oder Emerson, Lake & Palmer. Eela Craig hatte keine Berührungsängste mit Klassik, Jazz und elektronischer Musik (damals in den Kinderschuhen) und trat u. a. in renommierten Opernhäusern auf. Herausragend war ihr christliches Konzeptalbum Missa Universalis, das zum Brucknerfest 1978 uraufgeführt und hymnisch besprochen wurde.

OÖN: Eela Craig hat sich ein paar Monate nach Woodstock gegründet. Waren damals Auswirkungen dieses Ereignisses in Oberösterreich zu spüren?

Zuschrader: Damals haben wir noch nichts davon mitbekommen, das kam etwas später; spätestens dann, als uns die Filmdokumentation über Woodstock erreichte. Was rasch von Woodstock kopiert wurde, war die Auftrittsform. Woodstock war die Wiege des Open Airs. Davor gab es für Rockmusik nur die kleinen Clubs. Und dann sind die Plattenfirmen auch langsam darauf aufmerksam geworden, dass es da etwas gibt, was junge Leute hören wollen. Das hat den Weg eröffnet für Rockgruppen, die außerhalb des Kommerzbereichs waren.

Was war damals Kommerz?

Auf der einen Seite die Schlager, auf der anderen Seite die Beatles oder die Rolling Stones. Woodstock hat den Blickwinkel von Musikverlagen und Medien verbreitert; auf alle möglichen Musikstile in der Rockmusik. Das Interessante an der Zeit war, dass die Musik plötzlich facettenreich geworden ist. Wenn ich mich zurückerinnere an die Rock’n’Roll-Generation, aus der ich komme, dann hat es da nicht viel mehr an Instrumenten gegeben als Gitarre, Klavier und Saxophon. Nach Woodstock sind alle möglichen Instrumente interessant geworden – eine tolle Zeit.

Zieht sich diese Vielfalt bis ins Heute?

Bis zu einem gewissen Grad. Zudem ist die Ausbildung schlagend geworden. Heute spielen Rockmusiker so gut auf ihren Instrumenten; das ist fantastisch. Popmusik hat sich in alle Richtungen entwickelt. Früher war Pop in der Klassik verpönt, heute interessiert sich jeder klassische Musiker auch für anderes. Das ist sicherlich eine Auswirkung dieser Zeit. Leider ist die Präsentationsmöglichkeit von Musik in den Radio- und Fernsehmedien wieder sehr einseitig geworden. Da sind Mainstream und Volksmusik, aber kaum Sendungen für Jazz oder Worldmusic und so weiter. Gut hingegen hat sich der neue Austropop entwickelt, etwa durch Wanda, und insgesamt ist der junge deutsche Schlager besser geworden. Die junge Generation bedient sich unter anderem am amerikanischen Groove, und das gefällt mir.

War 1969 das bedeutendste Jahr in der Rockgeschichte?

Nicht nur. Sondern auch in der Politik, glaube ich.

Apropos Glaube: Eela Craig hat sich ja mit der christlichen Thematik auseinandergesetzt – hat sich der Wandel auch in den Kirchengemeinden spüren lassen?

Ja, absolut. Rock in der Kirche, das wäre ja auch eine geniale kommerzielle Geschichte gewesen. Denn mit Kirchen hat man Aufführungsorte ohne Ende und man braucht keine Bühne. Auch Woodstock war zu Beginn kommerziell gedacht gewesen. Aber niemand konnte ahnen, was dann daraus geworden ist.

Welche gesellschaftlichen Auswirkungen konnte man nach Woodstock hierzulande bemerken?

Ich bin 1944 geboren, ich komme aus der Kriegszeit. In der Nachkriegszeit war alles sehr muffig und spießig. Die 68er-Bewegung hat dann viel möglich gemacht; musikalisch wie gesellschaftlich. Wenn du 1969 in Linz mit langen Haaren ins falsche Lokal gegangen bist, konnte es noch passieren, dass du eine abfängst. Auch heute ist es wieder nicht mehr allzu rosig.

Braucht unser Land wieder mehr Hippiekultur?

Ja. Weniger Gewalt, mehr Frieden, das wäre schön.

Was wird bleiben von Woodstock?

Bleiben wird das Hippiegefühl; diese Lebensfreiheit und Lebenslust der Leute von damals. 1968 ist entstanden aus den Studentenrevolutionen. Die Studenten waren dazumal extrem engagiert. Das vermisse ich heute. Die Studenten kommen mir sehr viel angepasster vor. Liegt es an mangelnden Berufsaussichten? Jedenfalls fehlt ihnen der Pfiff.

Geht‘s in der Musiklandschaft pfiffiger zu?

Die Musik geht mit der Wirtschaft synchron. Denen ganz oben geht es gut, der Mittelstand ist fast weg, mit den vielen ganz unten lässt sich ein wenig Geld verdienen. Der einzige positive Aspekt nach dem Zusammenbruch des Plattenmarktes ist, dass der Konzertmarkt wieder gewachsen ist und man mehr Platz gemacht hat für Gruppen abseits des Mainstreams, siehe Posthof. Als Künstler musst du heute dein Geschick von Anfang bis Ende in die eigene Hand nehmen. Wenn du Glück hast, wird die Industrie auf dich aufmerksam.

Was macht Harald Zuschrader zurzeit musikalisch?

Ich habe immer noch mein Studio und bringe im Frühjahr eine CD mit Lounge-Musik heraus. Dann möchte ich noch ein Projekt namens "Water Planet" machen. Bedingt durch unsere Umweltsituation wird das Thema Wasser immer wichtiger. (but)

