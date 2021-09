Wieder auf der Bildfläche

Maerz: „time past in time present“ („Vergangene Zeit in der Gegenwart“) vereint in Linz kroatische und österreichische Künstlerinnen und Künstler, die sich mit der Ungewissheit der Erinnerung auseinandersetzen. Initiiert wurde die Schau im Spektrum zwischen nationaler Tradition und individueller Manipulation auf der heimischen Seite von Petra Fohringer (Werk oben) und Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer, Maerz Linz, bis 15. 10., Di.-Fr.: 15 bis 18 Uhr, maerz.at

Museum Angerlehner: „Vom Fliegen und Schneiden“ heißt die Schau der Klagenfurterin Ina Loitzl, die in Thalheim bei Wels ihre Objekte aus den Reihen „Ikarus“ und „Weibliche CUTOUTS“ präsentiert. Dafür greift Loitzl auf Schnitttechniken zurück. Eröffnung: 12. 9., 11 Uhr, bis 20. 2., museumangerlehner.at

Galerie Schloss Puchheim: Der Linzer Dietmar Brehm ist nicht nur einer der profiliertesten Experimentalfilmer Österreichs, sondern auch gefragter Maler und Zeichner. Als solcher tritt er unter dem Titel „Normakut“ in Attnang-Puchheim in Erscheinung. Bis 3. 10., Eröffnung: 10. 9., 19 bis 21 Uhr,

galerieschlosspuchheim.at

Narrenschyff: Die Ausstellung „Tränen“, ein Projekt der Kulturinitiative Narrenschyff, bespielt mit Arbeiten zwischen Bild und Text den alten Kirchturm in Haslach an der Mühl. Zu sehen sind vielschichtige Werke zum Thema. 11./12., 18./19., 25./26. 9., je 11-17 Uhr.

Galerie Schloss Parz: Unter dem Titel „Cut Flowers“ vereinen die Schweizerin Frenzi Rigling und der Niederösterreicher Alois Mosbacher (Werk unten) in Grieskirchen Arbeiten – von Ölgemälden bis zu textilen Rauminstallationen. Bis 8. 11., Eröffnung: 12. 9., 18.30 Uhr, galerieschlossparz.at

Die Raum erfassenden Installationen der in Linz lebenden Ilona Agnes Tömö sind unter dem Titel „Paradise Moving“ zu erleben. Bis 30. 9.,

diekunstsammlung.at

Galerie Nöttling: Originale Druckgrafiken von Andy Warhol oder Roy Lichtenstein werden in Wels in Kooperation mit der Gmundner LA Galerie geboten. Bis 14. 10., Mo.-Fr.: 9 bis 17 Uhr, noettling.at