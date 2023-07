Wie Zucchero Santa Margherita für eine Nacht die "Carmen" entriss

Zucchero am Montagabend in St. Margarethen im Burgenland

Adelmo Fornaciari ist ein kleiner untersetzter Italiener mit Hut. Seine Volksschullehrerin war einst in den heute 67-Jährigen so schockverliebt, dass sie ihm, weil er eben so süß war, den Namen Zucchero umhängte. Als solchen mag man seit rund 40 Jahren den Toskaner eben für sein genremäßig üppiges Liedgut, dargereicht mit rau-samtener Stimme.