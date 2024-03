Wie Zeitgeschichte über die Kunst erzählt wird

Seit gestern ist Linz die nördlichste Stadt des Salzkammerguts – manifestiert durch die facetten- und lehrreiche Ausstellung "Die Reise der Bilder" im Kunstmuseum Lentos. Mehr als 80 Gemälde und Objekte erzählen die teils schreckliche, teils bizarre Geschichte jener rund 1000 Kunstwerke, die während des Zweiten Weltkriegs in die Notdepots im Salzkammergut für das in Linz geplante "Führermuseum" in Sicherheit gebracht und gelagert wurden.