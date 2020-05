Wie weit Tröpfchen bei Sängern und Musikern fliegen

Corona hat weltweit auch die Berufsorchester zum Verstummen gebracht. Schön langsam taucht Licht am Ende des Tunnels auf: Ab 18. Mai soll der Probenbetrieb in Orchestern wieder möglich sein, ab 1. Juni Gruppenproben. Allein, wie das alles in der Praxis passieren soll, ist noch völlig offen. Ein Meter Abstand zwischen den Musikern, Mundschutz bei Streichern und Plexiglaswände bei Blasinstrumenten ist der derzeit ausgegebene Sicherheitsabstand.

Einen neuen, aktiven Weg haben die Bamberger Symphoniker nun eingeschlagen. Das bayerische Orchester hat gemeinsam mit dem Institut für Musikermedizin, dem Universitätsklinikum und der Musikuni Freiburg eine Studie initiiert, die den Tröpfchenausstoß bei Sängern und Blasmusikern messen soll. Mittels Bühnennebel wurde ermittelt, wie und wie weit sich die sogenannten Aerosole beim Singen und Spielen auf die Umgebung auswirken. "Hier wurde schon viel spekuliert, aber welche Luftbewegungen um die Instrumente herum passieren, weiß kein Mensch", sagt Markus Stratmann.

Der Orchestermanager hat auch schon ein erstes Fazit: "Die Atemluft bewegt sich beim Spielen und singen anders als etwa beim Husten. Laut unseren Messsonden regen Sänger und Flötisten die Luft in 1,5 Metern Entfernung nachweisbar nicht an. Bei Trompeten und Oboen ist dieser Abstand sogar noch geringer. Es geht also keine besondere Gefährdung bei Blasinstrumenten aus."

Die Höhe der Viruslast in der Atemluft wurde bei der Studie nicht gemessen. Mit den ermittelten Daten will man eine Hilfestellung für kommende politische Entscheidungen bieten.

Orchestermanager Stratmann: "Die Gesundheit steht aber immer an erster Stelle." Nach den ersten Ergebnissen der Daten empfiehlt die Uni Freiburg bei Sängern einen Abstand von zwei, bei Blasinstrumenten von 1,5 Metern. (att)

Video: Konzerthäuser in Zeiten von Corona

