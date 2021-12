Wie Wegscheider seine Politik-Kommentare unter dem Mantel der Satire versteckt

"ServusTV verkauft feige Satire als Journalismus"- Peter Grubmüllers Artikel vom 7. Dezember 2021 rund um Ferdinand Wegscheiders Politik-Wochenkommentar hat vielerorts hohe Wellen geschlagen. Der Senderchef von ServusTV preist die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und prangert die Impfpflicht genauso wie die Corona-Impfung per se an. Wer ist der Mann, der in turbulenten Zeiten wie diesen bewusst Falschinformationen streut? Unter anderem darüber hat Michael Buchmayr (OÖN-TV) mit Peter Grubmüller (OÖN-Ressortleiter Kultur) gesprochen.

