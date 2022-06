Ein außergewöhnliches Projekt läuft noch bis September in Linz und der deutschen Ruhrgebiet-Stadt Herne: Sieben Choreografen aus der urban-zeitgenössischen Tanzszene wurden eingeladen, unter dem Titel "The Big 5" fünf Klassiker neu zu interpretieren. Die Vorgabe: Jedes Stück darf maximal 20 Minuten dauern und wird im öffentlichen Raum aufgeführt. So erarbeitete Kirin Espana mit vier Tänzern eine Neuversion von Pina Pauschs "Kontakthof" und zeigte sie Ende Mai vor dem Lentos.