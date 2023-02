Wie stellt man die Kunst eines Nazis aus? So nicht!

Ernst August von Mandelsloh: „Schloss Ort“ am Traunsee (Mischtechnik, April 1937)

Als Künstler ist der 1886 in Wels geborene Ernst August von Mandelsloh weitgehend unbedeutend. Als Privatmensch war er glühender Speichellecker der Nationalsozialisten, schon 1932 trat er in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 1.206.335). Wegen seiner blendenden Verbindungen in die höchsten Kreise der Mörderbande um Adolf Hitler stieg er innerhalb der SS auf.