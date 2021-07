Wie St. Georgen im Attergau Buenos Aires wurde

Straff in den Rhythmen, bitter in den melancholischen Melodien und ekstatisch im Anstacheln hin zu den Schlusssteigerungen – so umgarnten Violine, Akkordeon, Cello und Bass das Publikum. Die glühenden Fäden des beim Tango typischen Kokettieren mit der Erotik zog dann die Mezzosopranistin Stefanie Iranyi: In vollmundig bis rauchig-tiefer Stimme holte sie ihre Episoden über das Leben und die Liebe herbei.

Knistern und Emotionalität nochmals unterstrichen durch das schwarz-glitzernde Outfit. Man fühlte sich nach Buenos Aires versetzt, in eine Tango-Bar, deren Interieur abgelebt ist und ebenso viel zu erzählen weiß. Der Abend schweifte "Vom Tango zur Oper" – so war es zu einer gefährlich-betörenden "Carmen" nicht weit. Arrangements aus Verdis "Il Trovatore" wechselten von dort zu italienischem Belcanto. (kw)

Fazit: Authentische Tango-Töne und betörender Gesang.