Wie sich die Bruckneruni unter Rektor Rummel selbst abwirtschaftet

Er sei angetreten, um die Strukturen der Anton Bruckner Privatuniversität des Landes (ABPU) an internationale Standards anzupassen. So spricht Martin Rummel, seit er am 1. Oktober 2021 sein Amt als ABPU-Rektor angetreten hat. In dem heute erscheinenden Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) werden Rummel unzählige Schlampereien beziehungsweise Oberflächlichkeiten bei Organisation und wirtschaftlicher Gebarung der mit rund 21 Millionen Euro an Steuergeld finanzierten Institution nachgewiesen.