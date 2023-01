Wie sich das Salzkammergut auf 2024 einschwört

Wer sich nach diesem Abend nicht motiviert fühlte, an das Verbindende der Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl-Salzkammergut zu glauben, der hat sonst auch keinen Spaß im Leben. Auf den Tag genau ein Jahr vor der Kulturhauptstadt-Eröffnung nahm Burgtheater-Schauspielerin Birgit Minichmayr am Donnerstagabend das Publikum im bis auf den letzten Platz vollen, aber saukalten Lehartheater in Bad Ischl mit der europäischen Idee von Stefan Zweig (1881-1942) an der Hand.