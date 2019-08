Beim Streit, wie es zur Kulturförderung in der Höhe von 1,8 Millionen Euro für die Motohall des Erfolgsunternehmens KTM in Mattighofen kommen konnte, klärt sich die Lage allmählich auf. Wie die OÖN ausführlich berichteten, bekommt KTM das Geld in drei Raten zu je 600.000 Euro. Künstler, Kulturschaffende und Kulturvereine protestieren dagegen.