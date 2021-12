OÖN-TV: Welche Rolle spielt wissenschaftliche Evidenz in der Berichterstattung? Dr. Friedrich Hausjell: Eine große. Wir sind in verschiedenen Bereichen als Experten gefragt, Sachverhalte einzuschätzen. Wenn es um Medizin-Fragen geht, wie im Fall der Corona-Pandemie, werden Medizinerinnen und Mediziner befragt. Durch die Auseinandersetzungen in der Gesellschaft sind wir aktuell in eine Situation geraten, dass sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von