Wie Selma Blair mit MS lebt

"Meine Prognose ist großartig", sagt die 49-Jährige. Blair führt dies auf eine Stammzellentransplantation zurück, der sie sich unterzogen hat. Nach der Behandlung habe es etwa ein Jahr gedauert, bis ihre Entzündungen wirklich nachließen, berichtet Blair. Vollkommen symptomfrei sei sie jedoch nicht. In der Dokumentation "Introducing, Selma Blair" gibt die Regisseurin Rachel Fleit Einblicke in Blairs Leben mit der Erkrankung. Der Film kommt am 15. Oktober in die US-Kinos und ist ab dem 21. Oktober beim Streamingdienst Discovery+ zu sehen.