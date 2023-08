Wie schön ist die Operette abseits ausgetretener Pfade

Franz Lehárs Operette "Schön ist die Welt" war wohl aus Sicht der Komposition die aufwendigste und in diesem Sinn gelungenste. Am Freitag feierte sie in einer halbszenischen Inszenierung beim Lehár Festival Premiere. Als "Endlich Allein" hatte das Werk 1914 einen Achtungserfolg, verschwand dann wegen des Ersten Weltkriegs in der Versenkung. Aus dieser holte Lehár das Werk Ende der 1920er-Jahre für Berlin und schuf für Richard Tauber eine weitere Glanzpartie. Allerdings stand die Premiere 1930