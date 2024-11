Glenda León im Offenen Kulturhaus Linz: Wie Schmetterlingsstaub eine Galaxie erschafft

Ein Meer aus 5000 österreichischen Rosen breitet sich vor einem aus. Bis auf eine sind alle echt. Welche wird die Zeit überdauern? "Every Flower is a Shape of Time" ("Jede Blüte ist ein Ausdruck der Zeit") ist eine von 25 Arbeiten der 1976 in Havanna geborenen und in Kuba und Madrid lebenden Künstlerin Glenda León. Das OK – Offenes Kulturhaus Linz zeigt ihre erste Einzelausstellung auf zwei Etagen, kuratiert von Genoveva Rückert.