Wie sähe eine Welt ohne die Beatles aus?

Ein erfolgloser Pub-Musiker wird über Nacht mit den Hits der Beatles zum Superstar – denn nach einem globalen Stromausfall kennt niemand mehr die "Fab Four" aus Liverpool. Dieses amüsante Gedankenspiel wagt Danny Boyle in der Komödie "Yesterday".

OÖNachrichten: Wie kam es zu diesem Projekt?

Danny Boyle: Ich wollte schon immer einen Film über die Beatles machen, der keine Biografie ist. Ich würde es als DNA-Suche bezeichnen. Dann kam Richard mit dieser königlichen Idee. Wir kannten uns von der Inszenierung der Olympia-Eröffnungszeremonie in London, zu der er einiges beisteuerte, zum Beispiel die Gestaltung des Auftritts von Rowan Atkinson.

Welche Beziehung hatten Sie zu den Beatles?

Da muss ich in meine frühe Jugend in Manchester zurückgehen. Ich hatte eine Zwillingsschwester und noch eine jüngere Schwester. Wir schliefen alle im selben Zimmer. Was machten wir dort? Wir "spielten" die Beatles. Zunächst gingen wir unter die Bettdecken, dann warfen wir sie in eine Ecke und legten unter der Regie meiner Zwillingsschwester, die ein Riesenfan von Paul McCartney war, los. Also musste sie unbedingt Paul sein. Ich musste John mimen. Und die jüngere Schwester hatte, je nach Lust und Laune, die Wahl zwischen Ringo Starr und George Harrison. Ja, so hat alles begonnen.

Hatten Sie vor Drehbeginn Kontakt mit Paul McCartney und Ringo Starr?

Paul war ich bei der Olympia-Zeremonie kurz begegnet. Er ließ mich nur wissen: "Hauptsache, ihr verwendet als Filmtitel nicht ‚Scrambled Eggs‘." Denn das war der ursprüngliche Titel von "Yesterday" gewesen … Ringo Starr schrieb mir einen ganz entzückenden Brief. Mit Olivia, George Harrisons Witwe, hatten wir keinerlei Kontakt. Auch Yoko Ono, Johns Witwe, haben wir nie getroffen.

Was schätzen Sie an der Story von Richard Curtis?

Er beherrscht den Rhythmus einer romantischen Komödie perfekt. Er weiß auf unvergleichliche Art und Weise von Liebe zu erzählen, die nie endet. Im konkreten Fall auch von der Liebe zu den Beatles.

Die Beatles waren Ihnen nicht genug. In "Yesterday" wirkt ja auch Ed Sheeran mit.

Ja, und er war ungemein großzügig und stellte uns die Publikumskulisse seiner Auftritte in Wembley und Cardiff zur Verfügung. Kameramann Christopher Ross trickste dann so, dass es schien, als wäre unser Hauptdarsteller Himesh Patel Star des Abends.

Die Hauptrolle des Jack Malik haben Sie mit dem erwähnten, bis jetzt kaum bekannten Himesh Patel besetzt. Wie haben Sie ihn gefunden?

Das war einer der raren Fälle, dass einer zu den Castings kam und man sofort wusste: Der und nur der kann es sein! Besonders bemerkenswert ist, dass Himesh all die Beatles-Titel live gesungen hat.

