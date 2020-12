Wie Oberösterreichs Volkskultur kreative Lebenszeichen setzt

Adventsingen, Herbstkonzerte, Krippenausstellungen, Tanzabende: Im November und Dezember herrscht bei den Volkskulturvereinen üblicherweise Hochsaison.

Heuer, im Corona-Jahr, ist alles ganz anders: "Wir müssen in diesen zwei Monaten rund 4500 Veranstaltungen im ganzen Land absagen", schätzt Herbert Scheiböck, Präsident des Forum Volkskultur. Das drückt auch auf die Stimmung bei den Vereinen: "Viele sind betrübt und sehnen sich danach, endlich wieder etwas tun zu dürfen", sagt Scheiböck. Denn für die 120.000 Ehrenamtlichen in den Hunderten Vereinen bedeutet Volkskultur vor allem eines: Gemeinsamkeit. "Diese Gemeinschaft fehlt gerade jetzt besonders", sagt der Präsident. Er leitet selbst mehrere Chöre und spürt das am eigenen Leibe: So musste er beim Gottesdienst am 8. Dezember in Maria Schauersberg statt mit seinem Chor ganz alleine auftreten. Auch die Pfarrgemeinde durfte nicht mitsingen: "Da ist die Stimmung doch ganz anders."

Doch Jammern ist nicht die Sache der Volkskultur. Viele Vereine haben sich kreative Wege überlegt, um auch in Zeiten des Lockdowns aktiv sein zu können. Zum Beispiel die Krippenfreunde, die rund 30 größere Ausstellungen streichen mussten. "In Freistadt wurden auf mehreren Plätzen Großkrippen aufgestellt", sagt Landesobmann Karl Hennerbichler. In Bad Goisern und Geboltskirchen kann man Krippen entlang von Krippenwegen betrachten.

Die Trachtenkapelle Thalheim bei Wels stellt jeden Adventsonntag und am Heiligen Abend je ein Video mit weihnachtlicher Blasmusik auf YouTube und Facebook online. Dafür haben Musiker im Probenlokal einzeln ihre Stimmen aufgenommen und dann zusammengeschnitten. "Wir wollten damit ein musikalisches Lebenszeichen geben", sagt Katrin Wiesinger, die mit ihrem Musikerkollegen Christian Schmid die Clips produziert. Die Resonanz ist groß: "Allein das erste Video wurde mehr als 600 Mal angeschaut", sagt Wiesinger.

Trotz vieler solcher Initiativen hofft Präsident Scheiböck, dass die digitale Phase der Volkskultur bald vorbei ist. "Wir wollen endlich loslegen und wieder planen können."

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at