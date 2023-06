Wie Oberösterreich zum Brucknerland werden soll

Langsam nimmt das Brucknerjahr 2024 Formen an. Bruckner Orchester und Brucknerhaus gaben ihr Programm anlässlich des 200. Geburtstages von Anton Bruckner bereits (teils) bekannt, gestern berichtete Jubiläumsjahr-Leiter Norbert Trawöger von den Aktivitäten in Oberösterreichs Gemeinden. Insgesamt gab es 130 Einreichungen, davon wählte eine Jury 18 Projekte aus, die umgesetzt werden.

Bruckner sei ein "Traditionsavantgardist" gewesen, sagte Trawöger: "Wir wollen dem Werk auf den Leib rücken, seine Person und seine Klanglandschaften in die Gegenwart holen." Ziel sei, auch über 2024 hinaus ein Bewusstsein für den Komponisten zu schaffen: "Wir sind in einem Prozess. Ich hoffe, dass auch während des Jahres noch viele Ideen hinzukommen."

So plant allein der Bezirk Linz-Land 100 Projekte. Die Bruckner-Gemeinden Ansfelden und St. Florian erneuern ihren Symphonie-Wanderweg. Am 4. September spielt das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst vor der Pfarrkirche in Ansfelden, St. Florian überträgt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, bei dem die Sängerknaben zu Gast sind, als Public Viewing.

Die Dachstein-Eishöhle in Obertraun wird zum Schauplatz von zwei Konzerten mit einem gläsernen Flügel. Bild: reinhard winkler

Sieben Millionen Euro

Charmant ist die Idee von David Wagner: Der Linzer Schauspieler radelt ab 11. April 2024 alle 72 Brucknerstraßen und -plätze ab und bittet die Bewohner um "Musikspenden" zu Bruckner. Daraus entsteht ein Film. In der Dachstein-Eishöhle plant der Ischler Pianist Peter Brugger ein Konzert mit einem Glasflügel, u.a. mit Uraufführungen. Der Kulturverein Heim.art bildet am 7. Juli 2024 mit Bläsern auf Brücken und Staumauern in Neufelden, Aschach, Ottensheim und Linz eine Bläserbrücke, Helena Huemer geht mit ihrem Kunstautomaten auf Tour. Unter dem Motto "Bruckner goes Wirtshaus" spielen Musiker des Bruckner Orchesters in Gasthäusern auf. Daneben gibt es ein Vermittlungsprogramm für Schulen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) betonte, dass abseits dieser offiziellen Projekte noch weitere Ideen willkommen seien: "Dazu steht auch die klassische Kulturförderung offen, für Bruckner-Projekte gibt es einen Bonus von zehn bis 25 Prozent." Insgesamt stehen für das Brucknerjahr bis zu sieben Millionen Euro zur Verfügung, es wird zum ersten Mal im Rahmen der KulturEXPO, eines Nachfolgeformats der Landesausstellung, ausgetragen. (hes)

Alle Infos zum Brucknerjahr gibt es auf anton-bruckner-2024.at

