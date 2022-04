"Dann erhob sich der junge Mann aus seinem tiefen Schlaf. Er blickt aus dem Fenster und stellt erfreut fest, den ganzen Winter geschlafen zu haben." So beginnt das 2014 mit dem Kleist-Förderpreis ausgezeichnete Stück "Jenny Jannowitz" des aus Augsburg stammenden Autors Michel Decar. Am Freitag kommt es in der Landestheater-Studiobühne zur österreichischen Erstaufführung. Die auch musikalisch zusammen mit Ernst Molden umtriebige Anna Marboe inszeniert.