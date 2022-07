Wie New York im Innviertel pulsiert

"In der Musik wird Zeit vom Rhythmus präsentiert, der Raum von der Melodie und Harmonien. Musik und Architektur gehen Hand in Hand", sagt Gernot Bernroider. Der Percussionist lädt in seiner Heimatstadt Mattighofen von 17. bis 21. August wieder zum Konzert- und Workshop-Reigen beim elften "New York City Musikmarathon", der diesmal die Brücke zur Architektur schlägt, in Form der Wanderausstellung "architektur zeit raum 2010 bis 2020" der ArchitektInnen Oberösterreichs.

Auftakt für Ohren und Augen

73 Bespiele beeindruckender Architektur des Landes sind nicht nur am Eröffnungsabend (17. 8.) im Stadtsaal (und Pavillon der Musikschule) zu sehen. Dass die Bilder ausgerechnet auf Notenpulten zu bestaunen sind, sei "ein Zufall", wenngleich ein trefflicher, sagt Bernroider, der zum Auftakt selbst mit seiner "Culturessence" und Gästen aus New York aufspielt.

"Die Vielfalt des musikalischen Melting Pot New York und den Spirit des intensiven Musikmachens aufs Land verpflanzen" – dieser Mission hat sich der Innviertler, der selbst 22 Jahre, bis 2016, in New York gelebt hat, verschrieben, um "die pulsierende Energie" mit allen Musikbegeisterten im Innviertel zu teilen. Ein Herzstück des Musikmarathons sind die mehrtägigen Workshops. Eine der Dozentinnen für Interessierte aller Levels ab zwei Jahren Erfahrung am Instrument bis zu (angehenden) Studierenden ist Chanda Rule: "Es geht darum, Vertrauen und Selbstsicherheit zu entwickeln", sagt die Stimmakrobatin, die in der "Jazz, Soul & Funk Night" (20. 8.) aufhorchen lässt.

Bühne frei für das Oberösterreichische Jugendjazzorchester heißt es in der "Big Band Night" (19. 8.). Junge Stipendiaten des Musikmarathons spielen im "JazzBrunch" (21. 8.) auf. In der "Blues Power Night" (18. 8.) zu Gast ist der deutsche Gitarrist und Sänger Kai Strauss mit Band.

Familienmusiktag im Park

"Eltern und Kinder in Berührung mit Musik zu bringen" ist Bernroiders Wunsch hinter dem "Familienmusiktag" (20. 8.), der wieder zum Trommelkreis, Singen und Basteln in den Stadtpark lädt.

Ein Festival-Tipp sind die Jam-Sessions nach den Konzerten ab 22 Uhr im Jam Rock Café, wo Dozenten und Workshopteilnehmer gemeinsam aufspielen. (kasch)

Info: Konzerte im Stadtpark (bzw. -saal), nycmusikmarathon.com