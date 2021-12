Wie Mr. Big in Carries Armen stirbt

Vor 17 Jahren endete "Sex and the City" (SATC), vor elf Jahren lief der zweite, bislang letzte Film zur Serie im Kino. Es waren lange Zeiten, in denen sich die New Yorker Freundinnen um Sex-Kolumnistin, Autorin und Stilikone Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker (56), rarmachten.