Wer "Manifest 58 / Irgendwoher" hört, wird von Minute zu Minute mehr in die Geschichte hineingezogen – wie ein Sog setzt sie sich im Ohr des Zuhörers fest. Im Mittelpunkt steht Iwan, der doppelt in Erscheinung tritt: einmal als elfjähriger Bub, einmal als 20-jähriger Mann. Beide Male setzt sich Iwan in intensiven Monologen mit dem Vater auseinander. Als Bub sucht er die Nähe des (wohl) schlafenden Vaters, bettelt um Liebe, rennt aber gegen eine Wand.