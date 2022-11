Das Simpl in der Wiener Wollzeile gehört zu den legendärsten Kabarettadressen in der Bundeshauptstadt. Fritz Grünbaum und Karl Farkas spielten hier, genauso wie Fritz Muliar, Otto Schenk und Viktor Gernot. Am 25. Oktober wurde das Simpl 110 Jahre alt – daher gestaltete Michael Niavarani, dem das Haus seit 2019 gehört, mit seinem Team die Jubiläumsshow "Des Bullis Kern", benannt nach dem Maskottchen.